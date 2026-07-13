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Новости Фото смерть в ТЦК
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Мобилизованный умер после пребывания в ТЦК Кременчуга: причина смерти - тяжелая черепно-мозговая травма, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины, которого после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Подробности

По предварительной информации, вечером 2 июля 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял мужчина. Во время беседы у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений в этот период.

Впоследствии мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля ему сделали операцию, однако 9 июля он скончался.

Какова официальная причина смерти?

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны ударом тупым предметом.

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избиение военного в ТЦК

Расследование дела

  • Уголовное производство возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.
  • В настоящее время сотрудники ГБР устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны.
  • В рамках уголовного производства изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, изучаются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия.
  • Также проверяются действия всех лиц, которые контактировали с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации.
  • Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

Кременчуг (393) смерть (9167) ГБР (3500) ТЦК (1223) Полтавская область (1457) Кременчугский район (83)
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Топ комментарии
+3
Винних знайдуть і покарають так само швидко, як у Львові знайшли протестувальників проти тцк, чи це інше?
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13.07.2026 13:23 Ответить
+1
Чикаєм коментар від найпотужнішого,що він прогундосе,яка це історія на його погляд.
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13.07.2026 13:25 Ответить

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