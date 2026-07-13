Мобилизованный умер после пребывания в ТЦК Кременчуга: причина смерти - тяжелая черепно-мозговая травма, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины, которого после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Подробности
По предварительной информации, вечером 2 июля 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял мужчина. Во время беседы у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений в этот период.
Впоследствии мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля ему сделали операцию, однако 9 июля он скончался.
Какова официальная причина смерти?
Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны ударом тупым предметом.
Расследование дела
- Уголовное производство возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.
- В настоящее время сотрудники ГБР устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны.
- В рамках уголовного производства изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, изучаются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия.
- Также проверяются действия всех лиц, которые контактировали с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации.
- Досудебное расследование продолжается.
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