Мобилизованный умер после пребывания в ТЦК Кременчуга: причина смерти - тяжелая черепно-мозговая травма, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины, которого после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Подробности

По предварительной информации, вечером 2 июля 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял мужчина. Во время беседы у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений в этот период.

Впоследствии мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля ему сделали операцию, однако 9 июля он скончался.

Какова официальная причина смерти?

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть вызваны ударом тупым предметом.

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Расследование дела

Уголовное производство возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время сотрудники ГБР устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны.

В рамках уголовного производства изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, изучаются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия.

Также проверяются действия всех лиц, которые контактировали с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации.

Досудебное расследование продолжается.

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