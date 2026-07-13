Мобілізований помер після перебування у ТЦК Кременчука: причина смерті - тяжка черепно-мозкова травма, - ДБР

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Подробиці

За попередньою інформацією, увечері 2 липня 2026 року працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням чоловіка. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Уночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня. Правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень у цей період.

Згодом чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з лікарень Кременчука. 5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер.

Яка офіційна причина смерті?

Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета.

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Розслідування справи

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі працівники ДБР встановлюють повну хронологію подій, обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень та осіб, які можуть бути до цього причетні.

У межах кримінального провадження вилучено та аналізуються записи з камер відеоспостереження, проводяться допити працівників центру, досліджуються документи та інші матеріали, що можуть мати значення для встановлення обставин події.

Також перевіряються дії всіх осіб, які контактували з чоловіком від моменту його зупинки працівниками поліції до госпіталізації.

Досудове розслідування триває.

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