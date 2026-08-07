Раптова зупинка серця: на території ТЦК на Житомирщині помер чоловік, якого доправили для проходження ВЛК

У Житомирській області на території районного ТЦК та СП знепритомнів та помер чоловік, якого доставили для проходження військово-лікарської комісії. Імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця.

Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про затримання

Так, 6 серпня 2026 року під час здійснення заходів із перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення у складі військовослужбовців районного ТЦК та СП та представника Національної поліції України було перевірено військово-облікові документи громадянина 1980 року народження.

Під час перевірки встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. У зв'язку з цим його було супроводжено до Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.

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За результатами медичного огляду військово-лікарською комісією громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

Раптово знепритомнів

Повідомляється, що о 14:38, перебуваючи на території Коростенського районного ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною ТЦК та СП було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги.

О 14:46 бригада екстреної медичної допомоги прибула до Коростенського районного ТЦК та СП. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього сталася зупинка серця. Медичні працівники невідкладно розпочали проведення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося.

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Згодом медичними працівниками було констатовано смерть. За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця, ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено.

Призначено службове розслідування

За фактом події призначено службове розслідування. Також відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних процесуальних дій, проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

"Керівництво та особовий склад Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та всебічно сприяють проведенню розслідування. Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого", - додали в ТЦК.

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