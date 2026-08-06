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Новости Мобилизация в Украине
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Федоров рассказал, что предлагал поэтапную модель мобилизации без "миллионов людей в розыске"

Федоров о мобилизации в Украине

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о разработке концепции реформы мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко.

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Поэтапная мобилизация и новый подход

По словам Федорова, его команда предложила модель, которая предусматривает поэтапный призыв и изменение подходов к комплектованию войск.

Он отметил, что первым этапом стали изменения в сфере контрактов, сроков службы, денежного обеспечения, переводов и возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть.

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Следующий этап должен был касаться непосредственно процесса мобилизации.

"У нас была другая логика — запустить определенные этапы, когда не два миллиона человек находятся в розыске, а определенное количество людей знает, что именно сейчас они подлежат мобилизации, и для них созданы все условия — от обучения до выбора подразделения", — пояснил Федоров.

По его словам, такой подход позволил бы сократить количество разыскиваемых лиц, улучшить подготовку военнослужащих и в то же время дать возможность другим гражданам работать и поддерживать экономику страны.

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Другие заявления Федорова

  • Россия в последние месяцы выпускает больше ракет за месяц или даже за неделю, чем Украина получает за несколько месяцев. США не успевают полностью покрыть потребности Украины в вооружении из-за собственных нужд и ограниченных ресурсов.
  • Федоров сообщил, что находится в контакте с Илоном Маском. Последний раз они общались несколько дней назад.
  • Экс-министр передал план войны Евгению Хмаре для дальнейшей реализации.
  • Комментируя возможность возвращения на пост министра обороны, Федоров заявил, что не имеет морального права заниматься другими делами, пока люди выходят на протесты и связывают с ним свои ожидания.
  • Федоров считает серьезной угрозой планы России развернуть собственную спутниковую систему связи.
  • Экс-министр обороны сообщил, что в последнее время активно общался с Зеленским.

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Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Минобороны (9999) призыв (762) мобилизация (3230) Стерненко Сергей (434) Федоров Михаил (948) ТЦК (1289)
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Топ комментарии
+25
Чому мобілізація не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71, ORION, AWACS, Poseidon, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими ще до війни у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.
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06.08.2026 22:58 Ответить
+21
Мабуть Україна єдина країна в світі де гребуть тільки 50..60+ хворих дідів , яка логіка в цьому? Загадка, ефективності -0.0 десятих, як із насильницькою бусифікацією на вулицях
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06.08.2026 23:03 Ответить
+19
Бажаючих підписати контракти Федорова не знайшлося, але "етап" зараховано.
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06.08.2026 22:57 Ответить

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