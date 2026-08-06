Федоров рассказал, что предлагал поэтапную модель мобилизации без "миллионов людей в розыске"

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о разработке концепции реформы мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко.

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Поэтапная мобилизация и новый подход

По словам Федорова, его команда предложила модель, которая предусматривает поэтапный призыв и изменение подходов к комплектованию войск.

Он отметил, что первым этапом стали изменения в сфере контрактов, сроков службы, денежного обеспечения, переводов и возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть.

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Следующий этап должен был касаться непосредственно процесса мобилизации.

"У нас была другая логика — запустить определенные этапы, когда не два миллиона человек находятся в розыске, а определенное количество людей знает, что именно сейчас они подлежат мобилизации, и для них созданы все условия — от обучения до выбора подразделения", — пояснил Федоров.

По его словам, такой подход позволил бы сократить количество разыскиваемых лиц, улучшить подготовку военнослужащих и в то же время дать возможность другим гражданам работать и поддерживать экономику страны.

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Другие заявления Федорова

Россия в последние месяцы выпускает больше ракет за месяц или даже за неделю, чем Украина получает за несколько месяцев. США не успевают полностью покрыть потребности Украины в вооружении из-за собственных нужд и ограниченных ресурсов.

Федоров сообщил, что находится в контакте с Илоном Маском. Последний раз они общались несколько дней назад.

Экс-министр передал план войны Евгению Хмаре для дальнейшей реализации.

Комментируя возможность возвращения на пост министра обороны, Федоров заявил, что не имеет морального права заниматься другими делами, пока люди выходят на протесты и связывают с ним свои ожидания.

Федоров считает серьезной угрозой планы России развернуть собственную спутниковую систему связи.

Экс-министр обороны сообщил, что в последнее время активно общался с Зеленским.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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