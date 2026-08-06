Федоров рассказал, что предлагал поэтапную модель мобилизации без "миллионов людей в розыске"
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о разработке концепции реформы мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подкасте с волонтером и блогером Сергеем Стерненко.
Поэтапная мобилизация и новый подход
По словам Федорова, его команда предложила модель, которая предусматривает поэтапный призыв и изменение подходов к комплектованию войск.
Он отметил, что первым этапом стали изменения в сфере контрактов, сроков службы, денежного обеспечения, переводов и возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть.
Следующий этап должен был касаться непосредственно процесса мобилизации.
"У нас была другая логика — запустить определенные этапы, когда не два миллиона человек находятся в розыске, а определенное количество людей знает, что именно сейчас они подлежат мобилизации, и для них созданы все условия — от обучения до выбора подразделения", — пояснил Федоров.
По его словам, такой подход позволил бы сократить количество разыскиваемых лиц, улучшить подготовку военнослужащих и в то же время дать возможность другим гражданам работать и поддерживать экономику страны.
Другие заявления Федорова
- Россия в последние месяцы выпускает больше ракет за месяц или даже за неделю, чем Украина получает за несколько месяцев. США не успевают полностью покрыть потребности Украины в вооружении из-за собственных нужд и ограниченных ресурсов.
- Федоров сообщил, что находится в контакте с Илоном Маском. Последний раз они общались несколько дней назад.
- Экс-министр передал план войны Евгению Хмаре для дальнейшей реализации.
- Комментируя возможность возвращения на пост министра обороны, Федоров заявил, что не имеет морального права заниматься другими делами, пока люди выходят на протесты и связывают с ним свои ожидания.
- Федоров считает серьезной угрозой планы России развернуть собственную спутниковую систему связи.
- Экс-министр обороны сообщил, что в последнее время активно общался с Зеленским.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71, ORION, AWACS, Poseidon, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.
Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими ще до війни у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.