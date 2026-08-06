Федоров розповів, що пропонував поетапну модель мобілізації без "мільйонів людей у розшуку"

Ексміністр оборони України Михайло Федоров повідомив про розробку концепції реформи мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у подкасті з волонтером і блогером Сергієм Стерненком.

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Поетапна мобілізація і новий підхід

За словами Федорова, його команда запропонувала модель, яка передбачає поетапний призов та зміну підходів до комплектування війська.

Він зазначив, що першим етапом стали зміни у сфері контрактів, термінів служби, грошового забезпечення, переведень та повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

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Наступний етап мав стосуватися безпосередньо процесу мобілізації.

"У нас була інша логіка — запустити певні етапи, коли не два мільйони людей перебувають у розшуку, а визначена кількість людей знає, що саме зараз вони підлягають мобілізації, і для них створені всі умови — від навчання до вибору підрозділу", - пояснив Федоров.

За його словами, такий підхід дозволив би зменшити кількість людей у розшуку, покращити підготовку військовослужбовців і водночас дати можливість іншим громадянам працювати та підтримувати економіку країни.

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Інші заяви Федорова

Росія останніми місяцями випускає більше ракет за місяць або навіть за тиждень, ніж Україна отримує за кілька місяців. США не встигають повністю закривати потреби України в озброєнні через власні потреби та обмежені ресурси.

Федоров повідомив, що перебуває у контакті з Ілоном Маском. Востаннє вони спілкувалися кілька днів тому.

Ексміністр передав план війни Євгену Хмарі для подальшої реалізації.

Коментуючи можливість повернення на посаду міністра оборони, Федоров заявив, що не має морального права займатися іншими справами, поки люди виходять на протести та пов’язують із ним свої очікування.

Федоров вважає серйозною загрозою плани Росії розгорнути власну супутникову систему зв’язку.

Ексміністр оборони повідомив, що останнім часом мав багато комунікації з Зеленським.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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