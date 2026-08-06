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Новини Мобілізація в Україні
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Федоров розповів, що пропонував поетапну модель мобілізації без "мільйонів людей у розшуку"

федоров про мобілізацію в Україні

Ексміністр оборони України Михайло Федоров повідомив про розробку концепції реформи мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у подкасті з волонтером і блогером Сергієм Стерненком.

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Поетапна мобілізація і новий підхід

За словами Федорова, його команда запропонувала модель, яка передбачає поетапний призов та зміну підходів до комплектування війська.

Він зазначив, що першим етапом стали зміни у сфері контрактів, термінів служби, грошового забезпечення, переведень та повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

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Наступний етап мав стосуватися безпосередньо процесу мобілізації.

"У нас була інша логіка — запустити певні етапи, коли не два мільйони людей перебувають у розшуку, а визначена кількість людей знає, що саме зараз вони підлягають мобілізації, і для них створені всі умови — від навчання до вибору підрозділу", - пояснив Федоров.

За його словами, такий підхід дозволив би зменшити кількість людей у розшуку, покращити підготовку військовослужбовців і водночас дати можливість іншим громадянам працювати та підтримувати економіку країни.

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Інші заяви Федорова

  • Росія останніми місяцями випускає більше ракет за місяць або навіть за тиждень, ніж Україна отримує за кілька місяців. США не встигають повністю закривати потреби України в озброєнні через власні потреби та обмежені ресурси.
  • Федоров повідомив, що перебуває у контакті з Ілоном Маском. Востаннє вони спілкувалися кілька днів тому.
  • Ексміністр передав план війни Євгену Хмарі для подальшої реалізації.
  • Коментуючи можливість повернення на посаду міністра оборони, Федоров заявив, що не має морального права займатися іншими справами, поки люди виходять на протести та пов’язують із ним свої очікування.
  • Федоров вважає серйозною загрозою плани Росії розгорнути власну супутникову систему зв’язку.
  • Ексміністр оборони повідомив, що останнім часом мав багато комунікації з Зеленським.

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Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Автор: 

Міноборони (7248) призов (438) мобілізація (3220) Стерненко Сергій (426) Федоров Михайло (1161) ТЦК та СП (1319)
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Топ коментарі
+25
Чому мобілізація не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71, ORION, AWACS, Poseidon, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими ще до війни у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.
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06.08.2026 22:58 Відповісти
+21
Мабуть Україна єдина країна в світі де гребуть тільки 50..60+ хворих дідів , яка логіка в цьому? Загадка, ефективності -0.0 десятих, як із насильницькою бусифікацією на вулицях
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06.08.2026 23:03 Відповісти
+19
Бажаючих підписати контракти Федорова не знайшлося, але "етап" зараховано.
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06.08.2026 22:57 Відповісти

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