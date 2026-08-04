Консульства перевірятимуть військовий облік українців за кордоном

Українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у постановуі Кабінету міністрів України № 981.

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Нові правила для українців за кордоном

29 липня уряд ухвалив документ, який встановлює порядок перевірки військово-облікових даних у закордонних дипустановах. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років повинні подавати не лише стандартні документи, а й військово-обліковий документ — в електронній формі або роздрукований.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальних органах, мають подавати документ у паперовому вигляді.

"Консульські установи перевіряють дійсність військово-облікових документів та актуальність персональних даних заявника", — йдеться у постанові.

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Як проходитиме перевірка та коли можливі відмови

Перевірка здійснюватиметься через взаємодію системи е-Консул із Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також можливе підтвердження даних у режимі реального часу через державний вебпортал електронних послуг у сфері безпеки і оборони.

У документі визначені підстави для відмови у наданні консульських послуг. Серед них — недійсний військово-обліковий документ або потреба оновлення персональних даних. Також відмову можуть отримати особи, які не подали документ або надали його без підтвердження актуальності інформації.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані українці, які мають відстрочку від мобілізації, зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тож людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Відповідні зміни ухвалив уряд.

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