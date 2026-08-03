Чинна відстрочка від мобілізації діятиме під час її переоформлення: уряд ухвалив зміни

Військовозобов’язані українці, які мають відстрочку від мобілізації, зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тож людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Відповідні зміни ухвалив уряд.

Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміна підстави без ризиків

У Міноборони розповіли, що звернутися для переоформлення відстрочки можна, якщо у військовозобов'язаного з’явилася інша підстава, передбачена статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем", - пояснили у міністерстві.

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При цьому діятимуть такі правила:

Доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню.

Якщо рішення комісії позитивне – попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг). Якщо ж негативне - чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

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Ухвалені зміни також передбачають:

можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу "Дія";

автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;

припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Комісія має розглядати заяви впродовж 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів – не більше 15 робочих днів.

Доки комісія не ухвалить рішення заявників не направлятимуть на військово-лікарську комісію. У разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки внести дані до реєстру Оберіг мають впродовж одного дня.

Окремо уряд уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру Оберіг.

У Міноборони додали, що запроваджені зміни сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв.

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