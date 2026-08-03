До 10 серпня оборонні підприємства мають подати документи для підтвердження статусу критично важливих, - Міноборони

Оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих, мають до 10 серпня подати документи для його підтвердження. Це потрібно, щоб зберегти статус і можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Терміни подачі

Оборонне відомство нагадало, що уряд доручив державним органам до 1 вересня 2026 року переглянути чинні рішення про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими.

"Підприємства, які отримали статус критично важливих за рішенням Міністерства оборони України, мають до 10 серпня 2026 року подати документи відповідно до критерію, зазначеного в попередньому рішенні", - сказано в повідомленні.

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Спрощена процедура

У відомстві зазначили, що для більшості підприємств передбачено спрощену процедуру підтвердження — без повторного подання повного пакета документів. Однак підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження.

У разі своєчасного подання документів рішення про визначення підприємства критично важливим залишатиметься чинним до дати, зазначеної в попередньому рішенні. Бронювання військовозобов’язаних працівників також зберігатиметься.

Наслідки протермінування

Якщо підприємство, для якого передбачено спрощену процедуру підтвердження, не подасть документи у встановлений строк, з 1 вересня 2026 року його статус критично важливого буде скасовано. Відповідно, буде анульовано і бронювання його військовозобов’язаних працівників.

Щодо підприємств, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, рішення про підтвердження або скасування статусу ухвалюватиметься після розгляду повного пакета документів.

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