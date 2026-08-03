До 10 августа оборонные предприятия должны подать документы для подтверждения статуса критически важных, - Минобороны

Оборонные предприятия, получившие статус критически важных, должны до 10 августа подать документы для его подтверждения. Это необходимо для сохранения статуса и возможности резервировать военнообязанных работников.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Сроки подачи

Оборонное ведомство напомнило, что правительство поручило государственным органам до 1 сентября 2026 года пересмотреть действующие решения об определении предприятий, учреждений и организаций как критически важных.

"Предприятия, получившие статус критически важных по решению Министерства обороны Украины, должны до 10 августа 2026 года подать документы в соответствии с критерием, указанным в предыдущем решении", — говорится в сообщении.

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Упрощенная процедура

В ведомстве отметили, что для большинства предприятий предусмотрена упрощенная процедура подтверждения — без повторной подачи полного пакета документов. Однако предприятия, получившие статус по грантовому критерию BRAVE1, должны пройти полное переподтверждение.

В случае своевременной подачи документов решение об определении предприятия как критически важного будет оставаться в силе до даты, указанной в предыдущем решении. Бронирование военнообязанных работников также будет сохраняться.

Последствия просрочки

Если предприятие, для которого предусмотрена упрощенная процедура подтверждения, не подаст документы в установленный срок, с 1 сентября 2026 года его статус критически важного предприятия будет отменен. Соответственно, будет аннулирована и резервация его военнообязанных работников.

Что касается предприятий, получивших статус по грантовому критерию BRAVE1, решение о подтверждении или отмене статуса будет приниматься после рассмотрения полного пакета документов.

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