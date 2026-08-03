Действующая отсрочка от мобилизации будет действовать во время ее переоформления: правительство утвердило изменения

Военнообязанные украинцы, имеющие отсрочку от мобилизации, смогут переоформить ее, если возникло другое законное основание. Подача заявления не приостановит действие действующей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов. Соответствующие изменения утвердило правительство.

Об этом сообщило Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Смена основания без рисков

В Минобороны рассказали, что обратиться за переоформлением отсрочки можно, если у военнообязанного появилось другое основание, предусмотренное статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка в связи с учебой, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником", — пояснили в министерстве.

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При этом будут действовать следующие правила:

Пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене.

Если решение комиссии положительное – предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег"). Если же решение отрицательное – действующая отсрочка будет сохраняться до истечения установленного срока.

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Принятые изменения также предусматривают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств портала "Дия";

автоматическую проверку факта нахождения человека на воинском учете, наличия или отсутствия отсрочки;

прекращение формирования заявления, если человек не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до окончания срока действия отсрочки осталось менее 30 дней.

Комиссия должна рассматривать заявления в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости направления запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней.

Пока комиссия не примет решение, заявителей не будут направлять на военно-медицинскую комиссию. В случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки данные должны быть внесены в реестр "Оберіг" в течение одного дня.

Отдельно правительство уточнило порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр "Оберіг".

В Минобороны добавили, что введенные изменения будут способствовать более четкому, прозрачному и унифицированному применению процедуры предоставления и переоформления отсрочек, а также обеспечат сохранение прав военнообязанных в период рассмотрения их заявлений.

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