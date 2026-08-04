Консульства будут проверять воинский учет украинцев за рубежом

Украинские консульства за рубежом не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста, не имеющим военно-учетных документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 981.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые правила для украинцев за рубежом

29 июля правительство приняло документ, устанавливающий порядок проверки военно-учетных данных в зарубежных дипломатических учреждениях. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны подавать не только стандартные документы, но и военно-учетный документ - в электронной форме или в распечатанном виде.

Граждане, состоящие на воинском учете в СБУ или разведывательных органах, должны подавать документ в бумажном виде.

"Консульские учреждения проверяют действительность военно-учетных документов и актуальность персональных данных заявителя", - говорится в постановлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующая отсрочка от мобилизации будет действовать во время ее переоформления: правительство приняло изменения

Как будет проходить проверка и когда возможны отказы

Проверка будет осуществляться посредством взаимодействия системы "е-Консул" с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Также возможно подтверждение данных в режиме реального времени через государственный веб-портал электронных услуг в сфере безопасности и обороны.

В документе определены основания для отказа в предоставлении консульских услуг. Среди них - недействительный военно-учетный документ или необходимость обновления персональных данных. Также отказ могут получить лица, которые не подали документ или предоставили его без подтверждения актуальности информации.

Ранее сообщалось, что военнообязанные украинцы, имеющие отсрочку от мобилизации, смогут переоформить ее, если возникло другое законное основание. Подача заявления не приостановит действие действующей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов. Соответствующие изменения утвердило правительство.

Читайте: Федоров обещал мобилизационную реформу, но не сделал ничего, кроме презентаций, - Рахманин