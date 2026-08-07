"Списання" понад 1,5 тисячі військових: двох експосадовців Мукачівського ТЦК взяли під варту

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Мукачівського ТЦК та СП і його підлеглому у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Схема зі списанням військовозобов’язаних

За даними слідства, правоохоронці викрили масштабні порушення під час мобілізації на Закарпатті. Фігурантів затримали у межах спеціальної операції "Чесний призов".

"Посадовці могли організувати незаконне виключення військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я", – повідомили у правоохороних органах.

Слідство вважає, що у 2022–2024 роках вони вносили неправдиві дані до військових та медичних документів. Також перевіряється участь окремих членів військово-лікарської комісії.

За оперативною інформацією, за такі дії брали від 8 до 20 тисяч доларів з людини. На підставі підроблених документів чоловіків визнавали непридатними до служби та виключали з обліку.

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Наслідки та відповідальність

Слідчі також перевіряють факти знищення службових документів. Йдеться про понад 1,1 тисячі особових справ, які мали зберігатися тривалий час.

Частину чоловіків уже повернули на військовий облік. Їх направили на повторні медичні огляди. Деяких після цього мобілізували.

Експосадовців підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України в особливий період. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

Днями ми повідомляли, що двом керівникам територіальних центрів комплектування на Волині повідомили про підозру через схему з фіктивною мобілізацією.

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