Порушення в РТЦК на Закарпатті: Лубінець заявив про інформаційні атаки та вимагає масштабної перевірки

Після оприлюднення інформації про порушення в Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті почалися інформаційні атаки на Інституцію Уповноваженого та особисто на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Показова закономірність

"Коли правда стає незручною, починаються атаки на того, хто її оприлюднив. Останнім часом спостерігаю дуже показову закономірність з цього приводу.

Щойно правоохоронні органи затримують посадовців або повідомляють їм про підозру за порушення прав людини чи можливі кримінальні правопорушення, які були виявлені під час наших моніторингових візитів, замість відповідей по суті починається інше. Не спростування фактів. Не усунення порушень. А інформаційні атаки на Інституцію Уповноваженого, на мене особисто та моїх регіональних Представників", - зазначив омбудсман.

За його словами, лише за останній тиждень одразу в кількох областях синхронно активізувалися так звані "активісти", які раптом почали захищати окремих працівників ТЦК та СП та ставити під сумнів результати моніторингових візитів представників Уповноваженого.

Ситуація на Закарпатті

Лубінець наголосив, що найбільше запитань викликає ситуація на Закарпатті.

"Про проблеми в цьому регіоні я системно говорю ще з 2023 року - від моменту призначення керівника Закарпатського ОТЦК та СП. За цей час ми неодноразово фіксували корупційні ризики та численні порушення прав людини. Здавалося б, наслідком мала стати належна правова оцінка та відповідальність. Натомість ми побачили інше - сплановану кампанію дискредитації нашої роботи", - розповів омбудсман.

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Також запитання викликає кадрова ситуація.

Як зазначив Лубінець, керівника спочатку звільняють. Потім повертають у те саме крісло як виконувача обов’язків на 30 днів. Згодом цей строк продовжують. І фактично людина далі керує установою на постійній основі: "До слова, ще в грудні 2025 році СБУ у нього проводить обшуки, знаходить великі кошти незрозумілого походження, а вже майже через 3 місяці людина знову на своєму робочому місці. Фантастика, чи не так?"

Уповноважений наголошує, що таке "в.о" дуже схоже на спосіб обійти закон: "Хто і чому дозволяє таку практику? Хто бере на себе відповідальність за такі рішення? І головне - хто покриває цю ситуацію?"

Попри все, Офіс омбудсмена й надалі отримує інформацію про накази та рішення, які викликають серйозні сумніви щодо їхньої законності.

"Ми роками документуємо порушення, здійснюємо моніторингові візити, передаємо матеріали до правоохоронних органів. Людину ніби звільняють - але вона знову повертається на ту саму посаду. Це вже не випадковість. Це питання, яке потребує чіткої відповіді", - додав Лубінець.

Звернення і вимоги Лубінця

"Саме тому я терміново направлятиму окремі звернення до Генерального прокурора України, Головнокомандувача Збройних Сил України, т.в.о. Міністра оборони України, Державного бюро розслідувань, т.в.о. Голови Служби безпеки України та Міністра внутрішніх справ України з вимогою провести масштабні перевірки діяльності ТЦК та СП по всій Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

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Які вимоги висуває омбудсман:

припинити практику призначення виконувачів обов’язків на 30 днів із постійним продовженням таких призначень;

надати належну правову оцінку діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП;

провести перевірку діяльності керівників усіх районних ТЦК та СП Закарпатської області, де під час наших моніторингових візитів неодноразово фіксувалися порушення прав людини.

"Хочу запевнити всіх, хто розраховує тиском чи інформаційними кампаніями змусити нас замовкнути: цього не станеться! Жодні медійні атаки, кадрові маніпуляції чи спроби дискредитації не зупинять нашу роботу. Ми й надалі виконуватимемо свій обов’язок — захищати права і свободи кожної людини в Україні", - додав Лубінець.

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