Лубінець: Представника омбудсмена переслідують після викриття порушень у ТЦК на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про переслідування свого представника в Закарпатській області Андрія Крючкова, який викрив численні порушення з боку працівників ТЦК та СП.

Про це омбудсмен повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Спроба сфабрикувати справу

"Я раніше розповідав, як мій представник в Закарпатській області Андрій Крючков викрив численні порушення з боку працівників ТЦК та СП. Але схоже, ці факти виявилися для когось надто незручними. Замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився той, хто про них заговорив", - заявив Лубінець.

Він повідомив, що отримав інформацію про намір керівника ОТЦК та СП сфабрикувати проти Крючкова кримінальне провадження — нібито за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Лубінець наголосив, що "це вже не просто тиск - це спроба зв’язати руки тим, чия робота — захищати права людей. І називати речі треба своїми іменами".

"Я вбачаю в таких діях ознаки втручання в роботу Уповноваженого та його представника з метою перешкодити виконанню службових обов’язків. Відповідальність за це передбачена ст. 344 КК України. Я прекрасно розумію, що Сили оборони потребують кадрового поповнення. Це питання нашої здатності захищати державу. Але мобілізація не дає нікому права переступати через закон і людську гідність.І скажу більше: Збройним Силам шкодять не ті, хто говорить про порушення. Їм шкодять ті, хто відправляє до війська тяжкохворих і людей, які за станом здоров’я не здатні належно нести службу", - заявив уповноважений.

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Системні порушення

Він також повідомив, що впродовж останнього тижня отримав кілька звернень щодо мобілізації людей із тяжкими захворюваннями, осіб з інвалідністю, а також інформацію про смерть мобілізованого у ТЦК.

"Мобілізувати тяжкохворого — це не посилити армію. Визнати придатною людину, яку потім відмовляються приймати військові медики, — це не посилити армію. Залишити після мобілізації людину з переламаними ребрами — це не посилити армію. А переслідувати тих, хто про це говорить, — взагалі неприпустимо", - наголосив омбудсмен.

Лубінець додав, що "сильна армія не будується на морально зламаних людях, страху й мовчанні. Вона будується на довірі, законі та відповідальності".

Принципова позиція

"І якщо хтось розраховує переслідуванням змусити нас мовчати й заплющувати очі на порушення — не вийде. Ми не припинимо роботу лише тому, що комусь незручно чути правду. Навпаки — про кожен такий випадок говоритимемо ще голосніше й вимагатимемо відповідальності... Спроби тиснути на тих, хто це свавілля викриває, не змусять нас відступити. Вони лише зроблять нашу позицію жорсткішою: кожне порушення має отримати правову оцінку, а кожен, хто переступив закон, — відповісти за свої дії", - додав уповноважений.

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