Ворожі спецслужби полюють на дані полонених та їхніх рідних через соцмережі: у Коордштабі попередили про небезпеку

Спецслужби РФ активізували в соціальних мережах збір особистої інформації про полонених українських захисників та їхні родини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Маскування під "допомогу" та загрози для переговорів

"Вони намагаються копіювати принципи роботи проєктів Координаційного штабу, але зі злочинною метою, щоб впливати на родини та змушувати вчиняти протиправні дії", - зазначили у Коордштабі.

Під виглядом "допомоги", "пошуку" чи "сприяння звільненню" росіяни виходять на контакт із сім’ями, використовуючи сайти, телеграм-канали або безпосередні дзвінки членам родин.

Наслідком співпраці може бути безпосередня шкода полоненим, а також сповільнення та ускладнення переговорного процесу.

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Як не потрапити у пастку ворога: застереження Коордштабу

Аби не потрапити в пастку ворога, Коордштаб закликає не залишати персональні дані, відомості про захисників, витяги зі службових розслідувань, іншу конфіденційну інформацію на ворожих інтернет-ресурсах та чат-ботах, уникати оплати сумнівних послуг з розшуку військового або інформації про нього.

З усіх питань про перебування родичів у полоні або зникнення безвісти слід звертатися безпосередньо до Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.

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Куди звертатися по допомогу

"Лише через офіційні канали ви зможете отримати достовірну інформацію, консультації та необхідну підтримку", - підкреслили у штабі.