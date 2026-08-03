Ще 15 зниклих безвісти українських захисників знайшли в російському полоні, - Коордштаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив місцеперебування ще 15 українських військових, яких раніше вважали зниклими безвісти. Усі вони перебувають у російському полоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Інформацію підтвердили після обмінів

Дані про полонених вдалося встановити після опитування цивільних і військових українців, яких повернули з російської неволі під час обмінів у червні 2026 року.

Оновили тисячі записів

Загалом Коордштаб вніс до своєї інформаційної системи понад чотири тисячі нових записів.

Із них 2 378 стосуються місцеперебування українців. Зокрема, підтверджено місця утримання 1 877 захисників, уточнено інформацію щодо 546 військовополонених, а місце утримання 149 українських захисників встановлено вперше.

Крім того, фахівці внесли 588 нових записів про стан здоров'я українських військовополонених.

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