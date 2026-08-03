Еще 15 пропавших без вести украинских защитников нашли в российском плену, - Коордштаб
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными установил местонахождение еще 15 украинских военнослужащих, которых ранее считали пропавшими без вести. Все они находятся в российском плену.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Информацию подтвердили после обменов
Данные о пленных удалось установить после опроса гражданских и военных украинцев, которых вернули из российского плена во время обменов в июне 2026 года.
Обновили тысячи записей
Всего Коордштаб внес в свою информационную систему более четырех тысяч новых записей.
Из них 2 378 касаются местонахождения украинцев. В частности, подтверждены места содержания 1 877 защитников, уточнена информация о 546 военнопленных, а место содержания 149 украинских защитников установлено впервые.
Кроме того, специалисты внесли 588 новых записей о состоянии здоровья украинских военнопленных.
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