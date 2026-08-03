РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13180 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Удержание украинцев в российском плену Освобождение бойцов из плена
1 672 0

Еще 15 пропавших без вести украинских защитников нашли в российском плену, - Коордштаб

Координационный штаб установил местонахождение ещё 15 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными установил местонахождение еще 15 украинских военнослужащих, которых ранее считали пропавшими без вести. Все они находятся в российском плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Информацию подтвердили после обменов

Данные о пленных удалось установить после опроса гражданских и военных украинцев, которых вернули из российского плена во время обменов в июне 2026 года.

Обновили тысячи записей

Всего Коордштаб внес в свою информационную систему более четырех тысяч новых записей.

Из них 2 378 касаются местонахождения украинцев. В частности, подтверждены места содержания 1 877 защитников, уточнена информация о 546 военнопленных, а место содержания 149 украинских защитников установлено впервые.

Кроме того, специалисты внесли 588 новых записей о состоянии здоровья украинских военнопленных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 9600 освобожденных и 78 обменов: в ГУР рассказали, как Украина возвращает своих из плена

Автор: 

плен (2809) розыск (874) пропавший без вести (191)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 