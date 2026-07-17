Более 9600 освобожденных и 78 обменов: в ГУР рассказали, как Украина возвращает своих из плена

С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть уже 9613 человек - как военнослужащих, так и гражданских. Для этого было проведено 78 обменов.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины и заместитель руководителя Координационного штаба Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Главные вызовы в переговорах с РФ

Самой сложной задачей остается любой контакт с российской стороной, ведь Москва полностью игнорирует Женевские конвенции, - говорит Юсов.

Красный Крест до сих пор не имеет доступа к местам содержания украинцев на территории РФ. Условия пребывания, питания и лечения наших пленных невозможно проверить независимо.

Возвращение гражданских украинцев, которых оккупанты массово похищают с первых дней войны, является более сложной задачей, чем обмен военнослужащих.

"Если в отношении военнопленных действуют Женевские конвенции, то гражданские лица - это фактически похищенные люди, которых Россия незаконно удерживает вообще без каких-либо правовых процедур", - рассказал Юсов.

Украина не ждет завершения боевых действий, чтобы начать репатриацию, как это обычно предусмотрено международным правом. Государство использует все возможные инструменты: регулярные плановые обмены, Стамбульские договоренности и другие переговорные форматы.

По словам Юсова, глобальный обмен "всех на всех" станет реальным при условии активного переговорного процесса и снижения интенсивности боевых действий на фронте.

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