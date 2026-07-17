Рашистам приказали усилить удары по АЗС и транспорту в прифронтовых городах Украины, - ГУР

Российское командование приказало рашистам усилить удары по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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"Командование приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям. Исполнителями этих приказов определены центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Захватчики планируют использовать для поиска и поражения целей управляемые в режиме реального времени дроны типа "Молния-1", "Молния-2", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы

"Низкий уровень подготовки экипажей уже приводит к инцидентам, когда в рамках кампании террора против Украины россияне по ошибке наносят удары по своим. Так, операторы 1427-го мотострелкового полка ВС РФ из-за потери ориентации навели "Молнию-2" на гражданский автомобиль УАЗ "Буханка" в районе населенного пункта Глушково Курской области в России. Дрон не попал в цель - взорвался примерно в 10 метрах от автомобиля", - отметили в разведке.

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Такие атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах государства-агрессора нередко инсценируют российские спецслужбы с целью использования в пропаганде Кремля для демонизации и дискредитации Украины.

"Еще один показательный случай произошел на Запорожском направлении, когда вражеские операторы совершили дронный "френдли-файер" - по ошибке поразили пикап с российскими оккупантами.



Так или иначе, приказ российских вождей усилить дронный террор в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины", - подытожили в ГУР МО.

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