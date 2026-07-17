Из-за российской агрессии два человека погибли, 8 получили ранения на Херсонщине

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Степановка, Инженерное, Камышаны, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Кизомыс, Никольское, Токаревка, Ивановка, Берислав, Сагайдачное, Урожайное, Петропавловка, Борозенское, Нововоскресенское, Шевченковка, Нововоронцовка, Крещеновка, Новоселка, Новая Каменка, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаревка, Милово, Михайловка, Новоалександровка, Отрадокаменка, Томарино, Федоровка, Высокое и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажных дома и 6 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, машины скорой помощи, автобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии 8 человек получили ранения.

Умерла пожилая женщина, которая утром пострадала в результате российского обстрела дома в Корабельном районе Херсона.

Медики до последнего пытались спасти тяжело раненую жительницу Херсона. К сожалению, ранения оказались смертельными.

В Днепровском районе Херсона россияне убили женщину ударом беспилотника. Около 9 утра стало известно, что в результате атаки вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя жительница Херсона.

Из-за российской агрессии еще 8 человек получили ранения.

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