Через російську агресію двоє людей загинуло, 8 дістали поранення на Херсонщині

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Степанівка, Інженерне, Комишани, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Микільське, Токарівка, Іванівка, Берислав, Сагайдачне, Урожайне, Петропавлівка, Борозенське, Нововоскресенське, Шевченківка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Новосілка, Нова Кам'янка, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Томарине, Федорівка, Високе та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівки швидкої, автобуси та приватні автомобілі.

Померла літня жінка, яка зранку постраждала через російський обстріл будинку у Корабельному районі Херсона.

Медики до останнього намагалися врятувати тяжкопоранену херсонку. На жаль, поранення виявилися смертельними.

У Дніпровському районі Херсона росіяни вбили жінку ударом безпілотника. Близько 9 ранку стало відомо, що внаслідок атаки ворожого FPV-дрона загинула 70-річна херсонка.

Через російську агресію ще 8 людей дістали поранення.

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