Рашистам наказали посилити удари по АЗС та транспорту у прифронтових містах України, - ГУР

Російське командування наказало рашистам посилити удари по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях. Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем "рубікон" та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

Загарбники планують використовувати для пошуку та ураження цілей керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи

"Низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б’ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку зс рф через втрату орієнтування навели "молнію-2" на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка" в районі населеного пункту глушкове курської області на росії. Дрон не влучив у ціль — здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля", - зазначили у розвідці.

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Такі атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах держави-агресора нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою Кремля з демонізації та дискредитації України.

"Ще один показовий випадок трапився на Запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий "френдлі фаєр" — помилково уразили пікап з російськими окупантами.



Так чи інакше, наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України", - підсумували в ГУР МО.

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