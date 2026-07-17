Понад 9600 звільнених та 78 обмінів: у ГУР розповіли, як Україна повертає своїх із полону

З початку повномасштабного вторгнення з російської неволі вдалося повернути вже 9613 людей - як військовослужбовців, так і цивільних. Відтак було проведено 78 обмінів.

Про це розповів представник ГУР МО України та заступник керівника Координаційного штабу Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

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Головні виклики у перемовинах з РФ

Найскладнішим завданням залишається будь-який контакт із російською стороною, адже Москва повністю ігнорує Женевські конвенції, - каже Юсов.

Червоний Хрест досі не має доступу до місць утримання українців на території РФ. Умови перебування, харчування та лікування наших полонених неможливо перевірити незалежно.

Повернення цивільних українців, яких окупанти масово викрадають із перших днів війни, є складнішим за обмін військових.

"Якщо щодо військовополонених існують Женевські конвенції, то цивільні - це фактично викрадені люди, яких Росія незаконно утримує взагалі без жодних правових процедур", - пояснив Юсов.

Україна не чекає завершення бойових дій, щоб розпочати репатріацію, як це зазвичай передбачено міжнародним правом. Держава використовує всі можливі інструменти: регулярні планові обміни, Стамбульські домовленості та інші переговорні формати.

За словами Юсова, глобальний обмін "всіх на всіх" стане реальним за умови активного переговорного процесу та зниження інтенсивності бойових дій на фронті.

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