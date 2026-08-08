На Радбезі ООН 10 серпня обговорять поводження з українськими військовими та цивільними в полоні РФ

У понеділок, 10 серпня, Рада Безпеки ООН збереться на неформальне засідання за формулою Аррії, на якому обговорять дотримання міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних у Росії військовополонених та цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в секретаріаті Радбезу ООН.

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Подробиці

Зазначається, що засідання організують Латвія та Велика Британія за участю української делегації.

Так, очікується, що на засіданні виступлять помічниця генсека ООН з прав людини Клавдія Фуентес Хуліо; кримськотатарська правозахисниця Леніє Умерова; молодший сержант ЗСУ Хуан Альберто Лейва Гарсія, який захищав Маріуполь у 2022 році й провів понад три роки в російському полоні; український адвокат і правовий експерт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин, британсько-турецько-іранська документалістка Шейда Кіран.

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Повідомляється, що обговорюватиметься поводження з українськими військовополоненими та цивільними бранцями в російському полоні, порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, а також вербування іноземних громадян до збройних сил РФ.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

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Що таке формула Аррії

Формула Аррії – це неформальний формат засідань Ради Безпеки ООН, заснований 1992 року венесуельським дипломатом Дієго Аррією. Він дає змогу членам Радбезу вести відвертий діалог поза офіційним протоколом із залученням посадовців, експертів та свідків для обговорення гострих криз і прав людини.

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