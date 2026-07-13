Визволення українських цивільних із полону РФ: ЄС створив неформальну групу для координації міжнародних дій, - Каллас

Європейський Союз створив неформальну групу для координації міжнародних дій з метою визволення українських цивільних, яких Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Ми створили нову неформальну групу для координації міжнародних дій щодо їхнього (незаконно утриманих українських цивільних. – Ред.) звільнення", – зазначила Каллас.

Вона розповіла, що питання долі українських утримуваних цивільних осіб розглядалося під час сніданку перед засіданням Ради ЄС.

Також читайте: ЄС та Україна закликали Росію негайно повернути всіх незаконно утримуваних цивільних і депортованих дітей

"Тисячі людей незаконно утримуються в російських в’язницях, зокрема на окупованих Росією територіях України. Докази тортур, сексуального насильства та повної відмови у належному праві є вражаючими. Свідчення, які ми почули сьогодні, стали потужним нагадуванням про те, що за кожною статистикою стоїть людське життя", – наголосила висока представниця ЄС.

Вона зазначила, що "ЄС продовжує вимагати відповідальності".

"Міністри ухвалили санкції, спрямовані проти російської тюремної системи, та домовилися збільшити підтримку неурядових організацій, які допомагають жертвам та їхнім родинам", – додала Каллас.

Також читайте: У російському полоні можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців, - Лубінець

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає запуск спеціальної платформи для визволення українських цивільних, яких Росія незаконно утримує в полоні.