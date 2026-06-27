У російському полоні можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців, - Лубінець

Україна підтвердила 1878 випадків утримання цивільних, але реальна кількість заручників у РФ може сягати 16 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмана, через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) вдалося верифікувати лише 892 цивільних заручників. Інформацію про інших утримуваних, Україна отримує завдяки роботі Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки та інших державних органів.

Також підтвердити перебування цивільних у полоні допомагають звільнені українські військовополонені, які повідомляють про людей, яких бачили у місцях утримання. За словами Лубінця, росіяни часто тримають цивільних і військовополонених разом.

Реальна кількість заручників може сягати 16 тисяч

Омбудсман наголосив, що значна кількість цивільних українців досі залишається неверифікованою. Вони внесені до окремого реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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"За нашими даними, цивільних може бути в російському полоні близько 16 000. Ми не знаємо, чи вони живі, чи загинули, чи їм висунуті якісь обвинувачення. Є випадки, коли люди перебувають у неволі без жодних звинувачень ще з 2022 року", – зазначив Лубінець.

Росія затримує людей під час фільтрації

За словами омбудсмана, російські окупанти використовують адміністративний ресурс на тимчасово окупованих територіях, а також незаконно затримують українців під час так званих фільтраційних заходів під час в'їзду або виїзду з Росії.

Лубінець наголосив, що практика фільтрації є незаконною та порушує міжнародне право.

Окремою проблемою омбудсман назвав спроби Росії оформлювати цивільних українців як військовополонених.

На його думку, таким чином Москва намагається штучно збільшити свій "обмінний фонд", щоб повертати власних військових під час обмінів і посилювати тиск на українську сторону.

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