В российском плену могут находиться около 16 тысяч гражданских украинцев, - Лубинец

Украина подтвердила 1878 случаев удержания гражданских лиц, однако реальное число заложников в РФ может достигать 16 тысяч.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, через Международный комитет Красного Креста (МККК) удалось верифицировать лишь 892 гражданских заложника. Информацию о других удерживаемых лицах Украина получает благодаря работе Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки и других государственных органов.

Также подтвердить нахождение гражданских лиц в плену помогают освобожденные украинские военнопленные, которые сообщают о людях, которых видели в местах содержания. По словам Лубинца, россияне часто содержат гражданских лиц и военнопленных вместе.

Реальное количество заложников может достигать 16 тысяч

Омбудсмен подчеркнул, что значительное количество гражданских украинцев до сих пор остается неверфицированным. Они внесены в отдельный реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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"По нашим данным, гражданских лиц в российском плену может быть около 16 000. Мы не знаем, живы ли они, погибли ли, предъявлены ли им какие-либо обвинения. Есть случаи, когда люди находятся в неволе без каких-либо обвинений еще с 2022 года", - отметил Лубинец.

Россия задерживает людей во время фильтрации

По словам омбудсмена, российские оккупанты используют административный ресурс на временно оккупированных территориях, а также незаконно задерживают украинцев во время так называемых фильтрационных мероприятий при въезде или выезде из России.

Лубинец подчеркнул, что практика фильтрации является незаконной и нарушает международное право.

Отдельной проблемой омбудсмен назвал попытки России оформлять гражданских украинцев в качестве военнопленных.

По его мнению, таким образом Москва пытается искусственно увеличить свой "обменный фонд", чтобы возвращать собственных военных во время обменов и усиливать давление на украинскую сторону.

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