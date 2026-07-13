ЄС та Україна закликали Росію негайно повернути всіх незаконно утримуваних цивільних і депортованих дітей

Європейський Союз та Україна закликали Росію і Білорусь негайно, безпечно та без будь-яких умов повернути всіх незаконно утримуваних, депортованих і примусово переміщених українських цивільних, зокрема дітей. У спільній заяві сторони наголосили, що Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право та права людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві високої представниці ЄС Каї Каллас від імені Європейського Союзу та України, оприлюдненій за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ.

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У документі наголошується, що повномасштабна військова агресія Росії продовжує мати руйнівні гуманітарні наслідки, особливо для населення тимчасово окупованих територій України.

ЄС та Україна рішуче засудили воєнну агресію РФ і підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

У заяві зазначається, що з 2014 року Росія систематично переслідує всіх, кого вважає загрозою для окупаційної влади. Йдеться про місцевих посадовців, журналістів, активістів, волонтерів, релігійних діячів та інших цивільних осіб.

Сторони наголошують, що міжнародні організації документують свавільні затримання, насильницькі зникнення, систематичні тортури, жорстоке поводження, зокрема сексуальне насильство, незаконні депортації до Росії, примусове переміщення населення в межах окупованих територій, а також відмову у справедливому судовому розгляді, правовому захисті та контактах із родинами.

У заяві також зазначено, що Росія продовжує приховувати ці злочини, не допускаючи незалежних спостерігачів, журналістів і міжнародні організації на тимчасово окуповані території України.

"Ми настійно закликаємо Росію та Білорусь забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення до України всіх свавільно затриманих, незаконно депортованих та примусово переміщених українських цивільних осіб, включаючи дітей", – йдеться у документі.

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ЄС та Україна також засудили систематичну відмову Росії повідомляти інформацію про особу, місцеперебування та долю українців, яких утримують у полоні або які вважаються зниклими безвісти. У заяві наголошується, що це є порушенням міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини.

Окремо сторони закликали всі держави світу посилити скоординований тиск на Росію, щоб вона виконала свої міжнародні зобов'язання.

У документі також підкреслюється необхідність забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських військовополонених і цивільних осіб, а також можливість встановлювати долю та місцеперебування людей, які зникли безвісти.

Крім того, ЄС повторив заклик до Росії припинити страти, тортури та інші форми жорстокого поводження щодо військовополонених і цивільних, яких утримують без розкриття інформації про їхню долю.

Наприкінці заяви ЄС та Україна підтвердили відданість притягненню до відповідальності винних у міжнародних злочинах, скоєних у ході російської агресії, та закликали продовжити роботу над запуском Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України.

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