ЄС хоче запустити платформу для визволення українських цивільних із полону РФ, - Каллас

Європейський Союз розглядає запуск спеціальної платформи для визволення українських цивільних, яких Росія незаконно утримує в полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ повідомила високий представник ЄС Кая Каллас.

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Вона зазначила, що засідання розпочнуть з обговорення ситуації в Україні, зокрема полонених цивільних осіб, про яких "набагато складніше отримати інформацію, ніж, наприклад, про дітей".

"У нас багато розмов про військовополонених, а також про викрадених дітей. Але насправді є також цивільні особи, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти. Тож у нас тут є неурядові організації з України, які займаються цим. І ми також обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Ми думаємо про запуск платформи, де ми зможемо виконати ці вимоги, щоб звільнити цих людей, а також отримати необхідну інформацію про цих затриманих людей", – деталізувала Каллас.

Росія тримає в полоні близько 16 тисяч українських цивільних

Росія незаконно утримує в полоні близько 16 тисяч українських цивільних. Водночас Україна офіційно верифікувала 1 878 випадків незаконного утримання, а Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив перебування лише 892 цивільних, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, багатьох цивільних росіяни затримують під час так званих "фільтраційних" заходів на окупованих територіях або після безпідставних арештів, а згодом нерідко видають за військовополонених, щоб поповнити свій "обмінний фонд".

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