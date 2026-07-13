ЕС хочет запустить платформу для освобождения украинских гражданских лиц из плена РФ, - Каллас

Европейский Союз рассматривает возможность запуска специальной платформы для освобождения украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она отметила, что заседание начнут с обсуждения ситуации в Украине, в частности полоненных гражданских лиц, о которых "гораздо сложнее получить информацию, чем, например, о детях".

"У нас много разговоров о военнопленных, а также о похищенных детях. Но на самом деле есть также гражданские лица, которых удерживают на оккупированных территориях. Это учителя, журналисты. Поэтому у нас здесь есть неправительственные организации из Украины, которые занимаются этим. И мы также обсуждаем, что еще мы можем сделать. Мы думаем о запуске платформы, где мы сможем выполнить эти требования, чтобы освободить этих людей, а также получить необходимую информацию об этих задержанных людях", – сказала Каллас.

Россия удерживает в плену около 16 тысяч украинских гражданских лиц

Россия незаконно удерживает в плену около 16 тысяч украинских гражданских лиц. При этом Украина официально подтвердила 1 878 случаев незаконного удержания, а Международный комитет Красного Креста подтвердил нахождение в плену лишь 892 гражданских лиц, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, многих гражданских лиц россияне задерживают во время так называемых "фильтрационных" мероприятий на оккупированных территориях или после безосновательных арестов, а впоследствии нередко выдают за военнопленных, чтобы пополнить свой "обменный фонд".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован российский палач-медик, издевавшийся над украинскими пленными в колонии в РФ, - СМИ