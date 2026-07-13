Освобождение украинских гражданских лиц из плена РФ: ЕС создал неформальную группу для координации международных действий, — Каллас

Европейский Союз создал неформальную группу для координации международных действий с целью освобождения украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Мы создали новую неформальную группу для координации международных действий по их (незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц. – Ред.) освобождению", – отметила Каллас.

Она рассказала, что вопрос о судьбе удерживаемых украинских гражданских лиц рассматривался во время завтрака перед заседанием Совета ЕС.

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"Тысячи людей незаконно удерживаются в российских тюрьмах, в частности на оккупированных Россией территориях Украины. Доказательства пыток, сексуального насилия и полного отказа в надлежащих правах поразительны. Свидетельства, которые мы услышали сегодня, стали мощным напоминанием о том, что за каждой статистикой стоит человеческая жизнь", — подчеркнула верховный представитель ЕС.

Она отметила, что "ЕС продолжает требовать ответственности".

"Министры приняли санкции, направленные против российской тюремной системы, и договорились увеличить поддержку неправительственных организаций, помогающих жертвам и их семьям", – добавила Каллас.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает запуск специальной платформы для освобождения украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает в плену.