Освобождение украинских гражданских лиц из плена РФ: ЕС создал неформальную группу для координации международных действий, — Каллас
Европейский Союз создал неформальную группу для координации международных действий с целью освобождения украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
"Мы создали новую неформальную группу для координации международных действий по их (незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц. – Ред.) освобождению", – отметила Каллас.
Она рассказала, что вопрос о судьбе удерживаемых украинских гражданских лиц рассматривался во время завтрака перед заседанием Совета ЕС.
"Тысячи людей незаконно удерживаются в российских тюрьмах, в частности на оккупированных Россией территориях Украины. Доказательства пыток, сексуального насилия и полного отказа в надлежащих правах поразительны. Свидетельства, которые мы услышали сегодня, стали мощным напоминанием о том, что за каждой статистикой стоит человеческая жизнь", — подчеркнула верховный представитель ЕС.
Она отметила, что "ЕС продолжает требовать ответственности".
"Министры приняли санкции, направленные против российской тюремной системы, и договорились увеличить поддержку неправительственных организаций, помогающих жертвам и их семьям", – добавила Каллас.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает запуск специальной платформы для освобождения украинских гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживает в плену.
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