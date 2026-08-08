В Совете Безопасности ООН 10 августа обсудят обращение с украинскими военными и гражданскими лицами, находящимися в плену у РФ
В понедельник, 10 августа, Совет Безопасности ООН соберется на неформальное заседание по формуле Аррии, на котором обсудят соблюдение международного гуманитарного права в отношении удерживаемых в России военнопленных и гражданских лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН.
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Отмечается, что заседание организуют Латвия и Великобритания при участии украинской делегации.
Так, ожидается, что на заседании выступят помощница генсека ООН по правам человека Клавдия Фуэнтес Хулио; крымскотатарская правозащитница Ление Умерова; младший сержант ВСУ Хуан Альберто Лейва Гарсия, который защищал Мариуполь в 2022 году и провел более трех лет в российском плену; украинский адвокат и правовой эксперт Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин, британско-турецко-иранская документалистка Шейда Киран.
Сообщается, что будут обсуждаться вопросы обращения с украинскими военнопленными и гражданскими заложниками в российском плену, нарушения международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека, а также вербовка иностранных граждан в вооруженные силы РФ.
Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).
Что такое формула Аррии
Формула Аррии - это неформальный формат заседаний Совета Безопасности ООН, основанный в 1992 году венесуэльским дипломатом Диего Аррией. Он позволяет членам Совбеза вести откровенный диалог вне официального протокола с привлечением должностных лиц, экспертов и свидетелей для обсуждения острых кризисов и прав человека.
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