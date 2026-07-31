Россия все больше затрудняет поиск украинских пленных их семьями, - российские СМИ

Семьи украинских военнопленных все чаще не могут получить даже базовую информацию о месте нахождения своих близких. Правозащитники, занимающиеся их розыском, утверждают, что в последние годы российская система стала еще более закрытой, а получить официальное подтверждение места содержания пленных стало значительно сложнее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона", которое проанализировало опыт адвокатов и правозащитных организаций, помогающих украинским семьям искать военнопленных в России.

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"Госуслуги" стали новым препятствием

По данным собеседников издания, одним из самых серьезных барьеров стали изменения в российском законодательстве, после которых для подачи электронных обращений в государственные органы требуется авторизация через портал "Госуслуги". Из-за этого украинцы фактически лишились возможности самостоятельно направлять запросы в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) о месте нахождения своих родственников. Правозащитники считают, что это затронуло как минимум несколько сотен украинских семей.

Противоречивые ответы российских ведомств

Даже когда запросы все же отправляются, государственные органы РФ нередко дают противоречивые ответы. В одних случаях ФСВП сообщает, что заключенный якобы не разрешил разглашать информацию о себе, в других заявляет, что не ведет централизованного учета заключенных, или советует обращаться в МВД. Отдельные учреждения также объясняют отказ разрывом дипломатических отношений между Россией и Украиной. В то же время бывшая сотрудница ФСВП Анна Каретникова заявила журналистам, что централизованный учет в ведомстве фактически существует.

Как правозащитники все же находят пленных

Правозащитники отмечают, что официальные механизмы все реже помогают найти пленных, поэтому семьи вынуждены использовать косвенные способы поиска. Речь идет, в частности, об адвокатских запросах в региональные управления ФСВП, анализе судебных дел, обращениях в другие государственные органы, переводе средств на личные счета заключенных, а также мониторинге российских пропагандистских ресурсов, которые иногда публикуют информацию об украинских военнопленных.

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Российские суды скрывают данные о пленных

Еще одной тенденцией, на которую обращает внимание издание, стало ограничение открытости судебных процессов. По данным "Медиазоны", отдельные российские военные суды начали скрывать в открытых картотеках имена украинских военнопленных, которых судят по статьям о "терроризме". Кроме того, часть дел рассматривается судами на оккупированных территориях, где судебные реестры работают неполноценно или вообще не содержат необходимой информации.

Переписка и доступ адвокатов невозможны

Не меньшей проблемой остается изоляция самих пленных. По словам правозащитников, администрации российских следственных изоляторов и колоний могут задерживать или блокировать переписку, а адвокатам иногда отказывают во встречах, ссылаясь на якобы отказ самих украинцев от юридической помощи. В отдельных случаях родственники при этом получали письма, в которых пленные просили найти им защитника.

Трудности с поиском тех, кто находится в изоляции

Меньше всего информации удается получить об украинцах, которых содержат в режиме полной изоляции без возможности переписки или встреч с адвокатами. Речь идет прежде всего о военнопленных, которым не предъявлены обвинения, а также о гражданских лицах, которых Россия задержала за так называемое "противодействие СВО". Согласно данным, приведенным в материале, в 2024 году Украина располагала информацией о 186 местах содержания военнопленных и гражданских заложников, а в 29 из них систематически применялись пытки.

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