В российском плену погибли 406 украинцев, к пленным применяют сотни видов пыток, - Прокопенко
С начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли не менее 406 украинских военных и гражданских человек. При этом российские оккупанты применяют к украинским военнопленным 695 видов пыток.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Дениса Прокопенко, мир должен знать о масштабах преступлений России против украинских пленных.
"О масштабах кровожадности и садизма нашего врага должен знать весь мир", - подчеркнул Прокопенко.
Более 600 бойцов "Азова" остаются в плену
По словам командира, в российском плену до сих пор находятся более 600 военнослужащих "Азова". Среди них - около 100 защитников, переживших теракт в Оленовке.
Прокопенко отметил, что многие из них получили ранения, однако не получили надлежащей медицинской помощи, поэтому именно этих военнопленных необходимо вернуть в первую очередь.
Призыв активизировать работу по обмену
Командир "Азова" обратился ко всем, кто занимается вопросами обмена пленными в Украине и за рубежом, с призывом не переставать привлекать внимание к преступлениям России и прилагать максимум усилий для возвращения украинских защитников.
Он также сообщил, что подразделения "Азова" продолжают брать в плен российских военных, чтобы увеличить обменный фонд и способствовать скорейшему возвращению украинцев домой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль