У російському полоні загинули 406 українців, до бранців застосовують сотні видів тортур, - Прокопенко

Від початку повномасштабного вторгнення у російському полоні загинули щонайменше 406 українських військових і цивільних. Водночас російські окупанти застосовують до українських військовополонених 695 різновидів тортур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Дениса Прокопенка, світ має знати про масштаби злочинів Росії проти українських бранців.

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"Про масштаби кровожерливості та садизму нашого ворога має знати весь світ", – наголосив Прокопенко.

Понад 600 бійців "Азову" залишаються в полоні

За словами командира, у російському полоні досі перебувають понад 600 військовослужбовців "Азову". Серед них – близько 100 захисників, які пережили теракт в Оленівці.

Прокопенко зазначив, що багато з них зазнали поранень, однак не отримали належної медичної допомоги, тому саме цих військовополонених необхідно повертати насамперед.

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Заклик посилити роботу над обмінами

Командир "Азову" звернувся до всіх, хто займається питаннями обміну полоненими в Україні та за кордоном, із закликом не припиняти привертати увагу до злочинів Росії та докладати максимум зусиль для повернення українських захисників.

Він також повідомив, що підрозділи "Азову" продовжують брати в полон російських військових, щоб збільшити обмінний фонд і сприяти якнайшвидшому поверненню українців додому.

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