У російському полоні загинули 406 українців, до бранців застосовують сотні видів тортур, - Прокопенко
Від початку повномасштабного вторгнення у російському полоні загинули щонайменше 406 українських військових і цивільних. Водночас російські окупанти застосовують до українських військовополонених 695 різновидів тортур.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Дениса Прокопенка, світ має знати про масштаби злочинів Росії проти українських бранців.
"Про масштаби кровожерливості та садизму нашого ворога має знати весь світ", – наголосив Прокопенко.
Понад 600 бійців "Азову" залишаються в полоні
За словами командира, у російському полоні досі перебувають понад 600 військовослужбовців "Азову". Серед них – близько 100 захисників, які пережили теракт в Оленівці.
Прокопенко зазначив, що багато з них зазнали поранень, однак не отримали належної медичної допомоги, тому саме цих військовополонених необхідно повертати насамперед.
Заклик посилити роботу над обмінами
Командир "Азову" звернувся до всіх, хто займається питаннями обміну полоненими в Україні та за кордоном, із закликом не припиняти привертати увагу до злочинів Росії та докладати максимум зусиль для повернення українських захисників.
Він також повідомив, що підрозділи "Азову" продовжують брати в полон російських військових, щоб збільшити обмінний фонд і сприяти якнайшвидшому поверненню українців додому.
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