Після теракту в Оленівці десятки поранених досі перебувають у полоні, - ГУР

Вже чотири роки поспіль назва "Оленівка" асоціюється з трагедією літа 2022 року. Саме там у колонії, де утримували оборонців "Азовсталі", Росія здійснила найбільший теракт проти українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник ГУР МО Олег Іващенко.

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Унаслідок теракту загинули понад 50 українських захисників, ще 130 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Чимало тих, хто вижив після вибуху, ще не повернулися додому. Ми продовжуємо боротися за них і всіх, хто перебуває в заручниках у путінських катівнях", - зазначив Іващенко.

Він наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими здійснює безперервну роботу для повернення українців із кремлівської неволі, а також репатріації тіл загиблих.

Зазначається, що в українському календарі 28 липня закарбовано як День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Що передувало?

Рада ЄС ввела санкції проти 15 осіб і однієї установи, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних, зокрема через злочини в Оленівці та СІЗО Таганрога.

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