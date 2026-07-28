После теракта в Оленовке десятки раненых до сих пор находятся в плену, - ГУР

Уже четыре года подряд название "Оленовка" ассоциируется с трагедией лета 2022 года. Именно там, в колонии, где содержались защитники "Азовстали", Россия совершила крупнейший теракт против украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник ГУР Минобороны Олег Иващенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате теракта погибли более 50 украинских защитников, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.

"Многие из тех, кто выжил после взрыва, еще не вернулись домой. Мы продолжаем бороться за них и за всех, кто находится в заложниках в путинских застенках", - отметил Иващенко.

Он подчеркнул, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ведет непрерывную работу по возвращению украинцев из кремлевского плена, а также по репатриации тел погибших.

Отмечается, что в украинском календаре 28 июля отмечается как День памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Что этому предшествовало?

Совет ЕС ввел санкции против 15 лиц и одного учреждения, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц, в частности из-за преступлений в Оленовке и СИЗО Таганрога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 700 бойцов "Азова" находятся в плену, более 250 из них РФ осудила по сфабрикованным делам, о Коордштаб