Незаконно приговорил украинского военнопленного к 16 годам: российскому судье предъявлено подозрение

Российскому судье Константину Репете предъявили подозрение в незаконном приговоре украинскому военнопленному к 16 годам лишения свободы. Его действия квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Книга палачей украинского народа".

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По данным следствия, Константин Репета в настоящее время работает судьей 2-го Западного окружного военного суда в Москве. Ранее он занимал должности судьи военных судов в Магнитогорске, Одинцово и Московском окружном военном суде.

Следствие установило, что украинский военнослужащий 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады попал в российский плен 17 октября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи Ольговки Курской области. Несмотря на статус военнопленного, гарантирующий защиту международным гуманитарным правом, российские правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по обвинению в "террористическом акте".

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В апреле 2025 года дело передали на рассмотрение Константину Репете. В конце мая – начале июня он рассмотрел материалы и вынес приговор, приговорив украинского защитника к 16 годам лишения свободы фактически за участие в боевых действиях.

В Национальной полиции Украины отмечают, что такими действиями российский судья грубо нарушил требования статьи 99 Женевской конвенции, лишив военнопленного права на справедливый суд.

Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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