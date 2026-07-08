В оккупированном Крыму ФСБ задержала двух мужчин по обвинению в "государственной измене": им грозит пожизненное

ФСБ России заявила о задержании двух жителей оккупированного Крыма, которых обвиняет в "государственной измене" в связи с якобы передачей Украине информации о военных объектах на полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на российские СМИ и пресс-службу ФСБ РФ.

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По утверждению российской спецслужбы, задержанными являются жители оккупированного Севастополя и Красноперекопского района Крыма. В ФСБ утверждают, что мужчины якобы самостоятельно вышли на связь с представителями Украины и передавали информацию о расположении российских военных объектов, средств противовоздушной обороны, местах дислокации подразделений Минобороны РФ, а также фиксировали последствия украинских ударов.

Имена задержанных российские силовики не называют. В то же время пророссийский Telegram-канал "Крымский СМЕРШ", который связывают с блогером Александром Талиповым, утверждает, что речь идет о мужчинах 1991 и 1996 годов рождения.

ФСБ также обнародовала видео с мужчиной, лицо которого скрыто. На записи он подтверждает версию, озвученную российскими силовиками. В то же время в СМИ отмечают, что проверить достоверность этой информации в условиях войны невозможно, а такие показания могли быть получены под давлением.

По заявлению ФСБ, мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения.

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