Россия приговорила пленного бойца "Айдара" к 22 годам, обвинив в "подготовке теракта", - российские СМИ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих фигурантов дела о якобы подготовке захвата следственного изолятора и "теракта". Среди осужденных - украинский военнопленный, боец батальона "Айдар" Владимир Макаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Медиазона", со ссылкой на пресс-службу суда.

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По версии российского следствия, трое арестантов якобы планировали захватить и поджечь СИЗО-5 в Ростове-на-Дону, после чего выдвинуть требования о прекращении войны между Россией и Украиной, освобождении украинских пленных и передаче Украине оккупированных территорий.

Украинскому военнопленному назначили 22 года лишения свободы

28-летнего украинского военнопленного Владимира Макаренко приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые шесть лет он должен провести в тюрьме.

Еще двух фигурантов дела - гражданина РФ Дмитрия Папенко и уроженца Донецка Григория Синченко - приговорили соответственно к 25 и 29 годам лишения свободы. Синченко также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Всем троим инкриминировали подготовку к совершению теракта, а Синченко дополнительно – склонение к террористической деятельности.

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Защита ставит под сомнение версию следствия

По информации российских СМИ, одним из ключевых свидетелей обвинения стал сокамерник подсудимых, выступавший в суде под псевдонимом "Санта".

В то же время адвокат Григория Синченко подчеркнул, что следствие не объяснило, каким образом его подзащитный поддерживал связь с другими фигурантами через камеры. Кроме того, по словам защиты, за два месяца до даты якобы запланированного захвата СИЗО Синченко был этапирован в Таганрог, что, по мнению адвоката, исключает его участие в подготовке преступления.

Ранее все трое уже были осуждены российскими судами по другим уголовным делам. В частности, Владимир Макаренко в октябре 2025 года получил 18 лет лишения свободы по делу против украинских военнопленных из батальона "Айдар".

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