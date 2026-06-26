Росія засудила полоненого бійця "Айдару" до 22 років, звинувативши у "підготовці теракту", - росЗМІ
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох фігурантів справи про нібито підготовку захоплення слідчого ізолятора та "теракту". Серед засуджених – український військовополонений, боєць батальйону "Айдар" Володимир Макаренко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Медіазона", з посиланням на пресслужбу суду.
За версією російського слідства, троє арештантів нібито планували захопити та підпалити СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, після чого висунути вимоги про припинення війни між Росією та Україною, звільнення українських полонених і передачу Україні окупованих територій.
Українському військовополоненому призначили 22 роки ув'язнення
28-річного українського військовополоненого Володимира Макаренка засудили до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, з яких перші шість років він має провести у в'язниці.
Ще двох фігурантів справи – громадянина РФ Дмитра Папенка та уродженця Донецька Григорія Синченка – засудили відповідно до 25 і 29 років ув'язнення. Синченку також призначили штраф у розмірі 200 тисяч рублів.
Усім трьом інкримінували підготовку до вчинення теракту, а Синченку додатково – схиляння до терористичної діяльності.
Захист ставить під сумнів версію слідства
За інформацією російських ЗМІ, одним із ключових свідків обвинувачення став співкамерник підсудних, який виступав у суді під псевдонімом "Санта".
Водночас адвокат Григорія Синченка наголосив, що слідство не пояснило, яким чином його підзахисний підтримував зв'язок з іншими фігурантами через камери. Крім того, за словами захисту, за два місяці до дати нібито запланованого захоплення СІЗО Синченка етапували до Таганрога, що, на думку адвоката, виключає його участь у підготовці злочину.
Раніше всі троє вже були засуджені російськими судами у інших кримінальних провадженнях. Зокрема, Володимир Макаренко у жовтні 2025 року отримав 18 років позбавлення волі у справі проти українських військовополонених із батальйону "Айдар".
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