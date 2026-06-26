Росія засудила полоненого бійця "Айдару" до 22 років, звинувативши у "підготовці теракту", - росЗМІ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох фігурантів справи про нібито підготовку захоплення слідчого ізолятора та "теракту". Серед засуджених – український військовополонений, боєць батальйону "Айдар" Володимир Макаренко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Медіазона", з посиланням на пресслужбу суду.

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За версією російського слідства, троє арештантів нібито планували захопити та підпалити СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, після чого висунути вимоги про припинення війни між Росією та Україною, звільнення українських полонених і передачу Україні окупованих територій.

Українському військовополоненому призначили 22 роки ув'язнення

28-річного українського військовополоненого Володимира Макаренка засудили до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, з яких перші шість років він має провести у в'язниці.

Ще двох фігурантів справи – громадянина РФ Дмитра Папенка та уродженця Донецька Григорія Синченка – засудили відповідно до 25 і 29 років ув'язнення. Синченку також призначили штраф у розмірі 200 тисяч рублів.

Усім трьом інкримінували підготовку до вчинення теракту, а Синченку додатково – схиляння до терористичної діяльності.

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Захист ставить під сумнів версію слідства

За інформацією російських ЗМІ, одним із ключових свідків обвинувачення став співкамерник підсудних, який виступав у суді під псевдонімом "Санта".

Водночас адвокат Григорія Синченка наголосив, що слідство не пояснило, яким чином його підзахисний підтримував зв'язок з іншими фігурантами через камери. Крім того, за словами захисту, за два місяці до дати нібито запланованого захоплення СІЗО Синченка етапували до Таганрога, що, на думку адвоката, виключає його участь у підготовці злочину.

Раніше всі троє вже були засуджені російськими судами у інших кримінальних провадженнях. Зокрема, Володимир Макаренко у жовтні 2025 року отримав 18 років позбавлення волі у справі проти українських військовополонених із батальйону "Айдар".

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