У окупованому Криму ФСБ затримала двох чоловіків за звинуваченням у "держзраді": їм загрожує довічне

ФСБ Росії заявила про затримання двох жителів окупованого Криму, яких звинувачує у "державній зраді" через нібито передачу Україні інформації про військові об'єкти на півострові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на російські медіа та пресслужбу ФСБ РФ.

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За твердженням російської спецслужби, затриманими є жителі окупованого Севастополя та Красноперекопського району Криму. У ФСБ стверджують, що чоловіки нібито самостійно вийшли на зв'язок із представниками України та передавали інформацію про розташування російських військових об'єктів, засобів протиповітряної оборони, місця дислокації підрозділів Міноборони РФ, а також фіксували наслідки українських ударів.

Імена затриманих російські силовики не називають. Водночас проросійський телеграм-канал "Кримський СМЕРШ", який пов'язують із блогером Олександром Таліповим, стверджує, що йдеться про чоловіків 1991 та 1996 року народження.

ФСБ також оприлюднила відео із чоловіком, обличчя якого приховано. На записі він підтверджує версію, озвучену російськими силовиками. Водночас у медіа зазаначають, що перевірити достовірність цієї інформації в умовах війни неможливо, а такі свідчення могли бути отримані під тиском.

За заявою ФСБ, чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

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