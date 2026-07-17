Незаконно засудив українського військовополоненого до 16 років: російський суддя отримав підозру

Російському судді Костянтину Репеті повідомили про підозру за незаконне засудження українського військовополоненого до 16 років ув'язнення. Його дії кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Книга катів українського народу".

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За даними слідства, Костянтин Репета нині працює суддею 2-го Західного окружного військового суду в Москві. Раніше він обіймав посади судді військових судів у Магнітогорську, Одинцовому та Московському окружному військовому суді.

Слідство встановило, що український військовослужбовець 17-ї окремої важкої механізованої бригади потрапив у російський полон 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Ольгівки Курської області. Попри статус військовополоненого, який гарантує захист міжнародним гуманітарним правом, російські правоохоронні органи відкрили проти нього кримінальну справу за звинуваченням у "терористичному акті".

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У квітні 2025 року справу передали на розгляд Костянтину Репеті. Наприкінці травня – на початку червня він розглянув матеріали та виніс вирок, засудивши українського захисника до 16 років позбавлення волі фактично за участь у бойових діях.

У Національній поліції України наголошують, що такими діями російський суддя грубо порушив вимоги статті 99 Женевської конвенції, позбавивши військовополоненого права на справедливий суд.

Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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