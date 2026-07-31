Росія дедалі більше ускладнює пошук українських полонених їхніми родинами, - росЗМІ

Родини українських військовополонених дедалі частіше не можуть отримати навіть базову інформацію про місце перебування своїх близьких. Правозахисники, які займаються їхнім розшуком, стверджують, що останніми роками російська система стала ще закритішою, а отримати офіційне підтвердження місця утримання полонених стало значно складніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона", яке проаналізувало досвід адвокатів і правозахисних організацій, що допомагають українським родинам шукати військовополонених у Росії.

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"Госуслуги" стали новою перешкодою

За даними співрозмовників видання, одним із найбільших бар'єрів стали зміни до російського законодавства, після яких для подання електронних звернень до державних органів потрібна авторизація через портал "Госуслуги". Через це українці фактично втратили можливість самостійно надсилати запити до Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) щодо місця перебування своїх родичів. Правозахисники вважають, що це зачепило щонайменше кілька сотень українських сімей.

Суперечливі відповіді російських відомств

Навіть коли запити все ж надсилають, державні органи РФ нерідко дають взаємовиключні відповіді. В одних випадках ФСВП повідомляє, що полонений нібито не дозволив розголошувати інформацію про себе, в інших заявляє, що не веде централізованого обліку ув'язнених, або радить звертатися до МВС. Окремі установи також пояснюють відмову розривом дипломатичних відносин між Росією та Україною. Водночас колишня співробітниця ФСВП Анна Каретникова заявила журналістам, що централізований облік у відомстві фактично існує.

Як правозахисники все ж знаходять полонених

Правозахисники зазначають, що офіційні механізми дедалі рідше допомагають знайти полонених, тому родини змушені використовувати непрямі способи пошуку. Йдеться, зокрема, про адвокатські запити до регіональних управлінь ФСВП, аналіз судових справ, звернення до інших державних органів, переказ коштів на особові рахунки ув'язнених, а також моніторинг російських пропагандистських ресурсів, які іноді публікують інформацію про українських військовополонених.

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Російські суди приховують дані полонених

Ще однією тенденцією, на яку звертає увагу видання, стало обмеження відкритості судових процесів. За даними "Медіазони", окремі російські військові суди почали приховувати у відкритих картотеках імена українських військовополонених, яких судять за статтями про "тероризм". Крім того, частину справ розглядають суди на окупованих територіях, де судові реєстри працюють неповноцінно або взагалі не містять необхідної інформації.

Листування та доступ адвокатів неможливий

Не меншою проблемою залишається ізоляція самих полонених. За словами правозахисників, адміністрації російських слідчих ізоляторів і колоній можуть затримувати або блокувати листування, а адвокатам іноді відмовляють у зустрічах, посилаючись на нібито відмову самих українців від юридичної допомоги. В окремих випадках родичі водночас отримували листи, у яких полонені просили знайти їм захисника.

Найважче знайти тих, хто в ізоляції

Найменше інформації вдається отримати про українців, яких утримують у режимі повної ізоляції без можливості листування чи зустрічей з адвокатами. Йдеться насамперед про військовополонених, яким не висунуто обвинувачень, а також цивільних, яких Росія затримала за так зване "протидію СВО". За даними, наведеними у матеріалі, у 2024 році Україна мала інформацію про 186 місць утримання військовополонених і цивільних заручників, а у 29 із них систематично застосовувалися тортури.

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