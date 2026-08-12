Вражеские спецслужбы выслеживают данные пленных и их родных через соцсети: в Коордштабе предупредили об опасности
Спецслужбы РФ активизировали в социальных сетях сбор личной информации о пленных украинских защитниках и их семьях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Маскировка под "помощь" и угрозы для переговоров
"Они пытаются копировать принципы работы проектов Координационного штаба, но с преступной целью — чтобы влиять на семьи и заставлять их совершать противоправные действия", — отметили в Коордштабе.
Под видом "помощи", "поиска" или "содействия освобождению" россияне вступают в контакт с семьями, используя сайты, Telegram-каналы или непосредственные звонки членам семей.
Результатом такого сотрудничества может стать непосредственный вред пленным, а также замедление и осложнение переговорного процесса.
Как не попасть в ловушку врага: предупреждение Коордштаба
Чтобы не попасть в ловушку врага, Коордштаб призывает не оставлять личные данные, сведения о защитниках, выписки из служебных расследований и другую конфиденциальную информацию на вражеских интернет-ресурсах и в чат-ботах, а также избегать оплаты сомнительных услуг по розыску военнослужащего или информации о нем.
По всем вопросам о пребывании родственников в плену или исчезновении без вести следует обращаться непосредственно в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Куда обращаться за помощью
"Только через официальные каналы вы сможете получить достоверную информацию, консультации и необходимую поддержку", — подчеркнули в штабе.
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