Вражеские спецслужбы выслеживают данные пленных и их родных через соцсети: в Коордштабе предупредили об опасности

Спецслужбы РФ активизировали в социальных сетях сбор личной информации о пленных украинских защитниках и их семьях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Маскировка под "помощь" и угрозы для переговоров

"Они пытаются копировать принципы работы проектов Координационного штаба, но с преступной целью — чтобы влиять на семьи и заставлять их совершать противоправные действия", — отметили в Коордштабе.

Под видом "помощи", "поиска" или "содействия освобождению" россияне вступают в контакт с семьями, используя сайты, Telegram-каналы или непосредственные звонки членам семей.

Результатом такого сотрудничества может стать непосредственный вред пленным, а также замедление и осложнение переговорного процесса.

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Как не попасть в ловушку врага: предупреждение Коордштаба

Чтобы не попасть в ловушку врага, Коордштаб призывает не оставлять личные данные, сведения о защитниках, выписки из служебных расследований и другую конфиденциальную информацию на вражеских интернет-ресурсах и в чат-ботах, а также избегать оплаты сомнительных услуг по розыску военнослужащего или информации о нем.

По всем вопросам о пребывании родственников в плену или исчезновении без вести следует обращаться непосредственно в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Куда обращаться за помощью

"Только через официальные каналы вы сможете получить достоверную информацию, консультации и необходимую поддержку", — подчеркнули в штабе.