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Дипфейки, хаос и анонимные Telegram-каналы: как российская пропаганда использует тему украинских пленных. ВИДЕО+ФОТО

С 1 января по 11 августа 2026 года было проанализировано более 94 тысяч публикаций из 24 тысяч источников, посвященных теме украинских военнопленных. Эксперты выделили четыре ключевых нарратива и механизма, с помощью которых РФ пытается измотать и дезориентировать украинцев.

Об этом во время брифинга сообщили руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности Центра противодействия дезинформации при СНБО Кирилл Викторов и стратегический директор Molfar Intelligence Евгения Беспалова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, спецоперации Кремля носят четко системный характер и рассчитаны на когнитивное и эмоциональное истощение читателей.

Масштабы дезинформации о военнопленных

По словам представителя ЦПД Викторова, российская пропаганда систематически генерирует манипулятивный контент для дестабилизации внутренней ситуации:

"С 1 января по 11 августа 2026 года было проанализировано более 94 тысяч публикаций в русскоязычном и украиноязычном информационных сегментах, связанных с темой украинских военнопленных. За этот период аналитики проанализировали материалы из более чем 24 тысяч источников, общий охват которых превысил 419 миллионов просмотров. В ходе анализа мы выделили четыре взаимосвязанных нарратива", - сообщил Викторов в рамках мероприятия "Противодействие российской дезинформации против Украины в гуманитарной сфере".

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ЦПД и Molfar о российской ИПСО в отношении украинских пленных
ЦПД и Molfar о российской ИПСО в отношении украинских пленных

4 ключевые механизма российских ИПСО

Стратегический директор Molfar Intelligence раскрыла алгоритмы, по которым работают российские информационно-психологические структуры:

  1. Синхронизированный хаос: скоординированная одновременная рассылка сообщений через сеть анонимных Telegram-каналов, западных или иностранных лидеров мнений и "армии ботов" в комментариях. Сообщения маскируются под "личные мнения обычных граждан";

  2. Паразитирование на реальных уязвимостях: информационные атаки намеренно привязываются к моментам наибольшего психологического напряжения общества — сразу после массированных ракетных ударов, отключений света или блокировки критической инфраструктуры;

  3. Когнитивная и эмоциональная перегрузка: создание искусственного цунами из противоречивых новостей, из-за чего измотанный человек теряет способность к критическому мышлению, перестает проверять факты и автоматически распространяет фейки;

  4. Технологическая асимметрия: использование ИИ и дипфейков позволяет врагу генерировать тысячи фейковых видео и фото дешево и за считанные минуты, тогда как специалистам на опровержение и верификацию требуются дни и недели.

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ЦПД и Molfar о российской ИПСО в отношении украинских пленных

Свидетельство

Григорий Туяхов - военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны, освобожденный из российского плена. Он рассказал, что из-за психологического и физического насилия были случаи самоубийств украинских пленных.

Дмитрий Тищенко - военнослужащий 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов", освобожденный из российского плена. Он рассказал о методах содержания в плену украинских бойцов.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия использует дезинформацию и манипуляции со списками военнопленных как инструмент психологического давления на Украину и родных защитников.

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Автор: 

военнопленные (1320) плен (2811) пропаганда (3908) пленные (2399) Центр противодействия дезинформации (250)
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