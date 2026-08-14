150 тыс. сотрудников "Укрзализныци" получат повышение зарплаты с 1 сентября, - Калашник

С 1 сентября на "Укрзализныце" состоится повышение зарплат. Повышение составит 10–15 % в приоритетную пользу дефицитных профессий и коснется более 150 000 работников.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Ресурсы направляем в первую очередь людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов", — отметил он.

Калашник встретился с железнодорожниками и обсудил это решение непосредственно с коллективом, руководством "Укрзализныци", наблюдательным советом и народными депутатами.

Он добавил, что одним из первых решений его команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци".

"Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужны средства на перевозки, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно — на людей", — отметил Калашник.

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Следующая индексация — в январе

По его словам, следующий этап индексации грузовых тарифов запланирован на 1 января 2027 года. Это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат в следующем году.

"Укрзализныця" в ближайшее время сообщит работникам подробности повышения.

"Технику можно отремонтировать. Инфраструктуру — восстановить. Но железная дорога работает благодаря людям. Каждый день железнодорожники рискуют жизнью, и оплату их труда нужно вернуть на достойный уровень", — подчеркнул Калашник.

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