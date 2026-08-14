150 тис. працівників "Укрзалізниці" підвищать зарплати із 1 вересня, - Калашник

Із 1 вересня на "Укрзалізниці" буде підняття зарплат. Підвищення становитиме 10–15% в перевагу дефіцитних професій і стосуватиметься понад 150 000 працівників.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів", - зазначив він.

Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом "Укрзалізниці", наглядовою радою та народними депутатами.

Він додав, що одним із перших рішень його команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці".

"Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо — на людей", - зазначив Калашник.

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Наступна індексація - у січні

За його словами, наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. Це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року.

"Укрзалізниця" найближчим часом повідомить працівникам деталі підвищення.

"Техніку можна відремонтувати. Інфраструктуру — відновити. Але залізниця працює завдяки людям. Щодня залізничники ризикують життям і оплату їхньої праці потрібно повертати до гідного рівня", - наголосив Калашник.

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