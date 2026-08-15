Олег Дорощук завоевал серебро чемпионата Европы-2026 в прыжках в высоту

Фото: Getty Images/Alex Livesey - British Athletics

Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал серебро на чемпионате Европы в прыжках в высоту. В финале украинец завершил соревнования с результатом 2,30 м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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В финал чемпионата Европы-2026 Дорощук вышел с пятого места в квалификации. Всего в финале нынешнего первенства приняли участие 13 спортсменов. В статусе действующего чемпиона Европы соревнования начинал итальянец Джанмарко Танбери.

Как прошли соревнования?

Финальные соревнования в секторе прыжков в высоту начались с высоты 2,18 м, которую Дорощук преодолел с первой попытки. В целом эту планку не преодолел только один атлет — Эдоардо Стронати из Италии.

Следующей планкой стала высота 2,23 м, которую украинец также преодолел с первой попытки. Однако на этот раз сразу пять спортсменов завершили выступление в финале чемпионата Европы.

Планка 2,27 м определила подиум Евро-2026. Олег Дорощук и Маттео Сиоли из Италии продолжили без ошибок продвигаться по финалу. 2,27 м первым прыжком преодолел и действующий чемпион Тамбери.

Следующую высоту в 2,30 м Дорощук также преодолел с первой попытки, тогда как Сиоли получил травму во время своего прыжка и завершил соревнования.

Планку на высоте 2,32 м Дорощук и Тамбери не смогли преодолеть с первой попытки. Тамбери преодолел эту высоту со второго прыжка, тогда как украинец снова потерпел неудачу. Дорощук и с третьей попытки так и не смог преодолеть эту высоту, завершив соревнования с серебром.

Результаты финала по прыжкам в высоту (мужчины)

Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,32 Олег Дорощук (Украина) – 2,30 Маттео Сиоли (Италия) – 2,27

Для Дорощука это вторая подряд награда на уровне чемпионата Европы и дебютное серебро. В 2024 году он завоевал бронзовую медаль на континентальном первенстве.

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