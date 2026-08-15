Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи-2026 у стрибках у висоту

Фото: Getty Images/Alex Livesey - British Athletics

Український легкоатлет Олег Дорощук виборов срібло на чемпіонаті Європи в стибках у висоту. У фіналі українець завершив змагання з результатом 2.30 м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Спорт".

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До фіналу чемпіонату Європи-2026 Дорощук вийшов з п'ятого місця у кваліфікації. Загалом у фіналі цьогорічної першості взяли участь 13 спортсменів. У статусі чинного чемпіона Європи змагання розпочинав італієць Джанмарко Танбері.

Як пройшли змагання?

Фінальні змагання у секторі стрибків у висоту розпочалися з висоти 2.18 м, яку Дорощук підкорив з першої спроби. Загалом цю планку не подолав лише один атлет — Едоардо Стронаті з Італії.

Наступною планкою стала 2.23 м, яку українець також перестрибнув з першого разу. Проте цього разу одразу п'ять атлетів завершили участь у фіналі чемпіонату Європи.

Планка 2.27 м визначила подіум Євро-2026. Олег Дорощук та Маттео Сіолі з Італії продовжили без помилок рухатися фіналом. 2.27 м першим стрибком підкорив і чинний чемпіон Тамбері.

Наступну висоту у 2.30 м Дорощук також підкорив з першої спроби, тоді як Сіолі зазнав ушкодження під час свого стрибка і завершив змагання.

Планку на 2.32 м Дорощук та Тамбері не змогли підкорити з першого разу. Тамбері підкорилась висота з другого стрибка, тоді як українець знову зазнав невдачі. Дорощук і з третьою спроби так і не зміг подолати цю висоту, завершивши змагання зі сріблом.

Результати фіналу зі стрибків у висоту (чоловіки)

Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.32 Олег Дорощук (Україна) – 2.30 Маттео Сіолі (Італія) – 2.27

Для Дорощука це друга поспіль нагорода на рівні чемпіонату Європи та дебютне срібло. У 2024 році він виграв бронзову медаль на континентальній першості.

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